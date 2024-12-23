Российские пропагандистские СМИ сообщили, что 22 декабря скончалась Фрейя Зильбер, бывшая невестка Марии Шукшиной, поклонницы путинского режима и украинофобки. Зильбер родила ребенка от сына актрисы Макара Касаткина, пишет Стархит .

Мария Шукшина (фото из открытых источников

Тело 26-летней девушки было найдено в Санкт-Петербурге в квартире по улице Народной. Наряду с телом обнаружили шприцы и трубку для курительных смесей. Точная причина ее смерти пока не установлена, она будет известна после заключения экспертов.

Об отношениях Фрейи Зильбер с сыном Шукшиной стало известно в 2017 году, когда она появилась на передаче Андрея Малахова, будучи на последнем сроке беременности и заявила, что отцом ее ребенка является Макар Касаткин.

Проблемы с наркотиками у Зильбера были известны еще с 2020 года, когда она проходила лечение в специализированной клинике. После этого Фрейя обратилась к семье Марии Шукшиной с просьбой забрать ее сына Марка на воспитание. Шукшины согласились, а сама Фрейя устроилась на работу, редко навещая мальчика.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая погибла в ДТП в Париже. В России сообщили о гибели телеведущей и моделях Светланы Савицкой в Париже. 34-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации пропагандистского издания "Стархит", два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Один из них резко изменил направление движения и сбил пешехода, которым оказалась Савицкая.

Близкие Светланы уже сообщили, когда пройдут похороны. Светлана Савицкая имела успешную карьеру за границей, появляясь на обложках модных журналов, таких как L'Officiel, Bazaar и Glamour. Она также была телеведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, Савицкая занималась музыкой и выпустила несколько песен. Ее последний трек "Супермэн" вышел в сентябре.

