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Главная Новости Звезды персона Умерла в Египте: названы новые подробности смерти 30-летней участницы «МастерШеф»
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Умерла в Египте: названы новые подробности смерти 30-летней участницы «МастерШеф»

Близкие и друзья девушки до сих пор не могут поверить в случившееся

сегодня, 19:25
Автор:

Лиля Воробьева

Во время отдыха в Египте ушла из жизни талантливая молодая кулинарка, звезда национальной популярной программы "МастерШеф" Стелла Клименко. Ей исполнилось только 30. Об этом в социальных сетях с грустью сообщает киевлянка Лера Корф.

Умерла в Египте: названы новые подробности смерти 30-летней участницы «МастерШеф»

Стелла Клименко (фото: instagram.com/nikolay_lyulko)

Она сказала, что ее молодая коллега ушла из жизни совершенно неожиданно, когда она отдыхала и набиралась сил. Ведь впереди у нее было много планов. В звезды кулинарии остановилось сердце. Ранее поклонники кулинарного таланта Стеллы утверждали, что ее смерть ускорил ковид.

По словам Корф, такая неожиданная весть о смерти лучшей коллеги в такие молодые годы просто шокировала ее.

Также эту трагическую новость прокомментировал родственник покойной Ярослав Вепрев. Он отметил, что это — большое горе для всей их семьи, которого никто никогда не мог предвидеть.

Напомним, что Комментарии "информировали о том, что умерла участница шоу" МастерШеф ". Молодая и талантливая Стелла Клименко умерла 13 августа. Известно, что у 30-летней женщины остановилось сердце. Ранее, в июне, она болела COVID-19. Впрочем, смерть женщины вроде бы не связана с коронавирусной болезнью. Стелла работала су-шефом в киевском ресторане "Аляска" и была владелицей фирмы по производству соусов, маринадов Stella Lalala. Ранее женщина жила в Китае и работала там. Стелла принимала участие в шоу "МастерШеф. Профессионалы-3 ". В соцсетях о смерти женщины написал друг Николай Люлько, также принимавший участие в шоу. Николай ждал, что Стелла выздоровеет и будет. А так известно, что Стелла увлеклась кулинарией с 17 лет. Женщина окончила университет имени Винсента Пола в Люблине, училась на кафедре гастрономии.


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Источник: https://www.instagram.com/stories/lerakorf/2662815913780961909/
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