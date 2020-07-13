Умерла жена культового голливудского актера: известна причина

Pascal Le Segretain | Источник: Getty Images

В семье голливудского актера, звезды фильмов "Криминальное чтиво" и "Генеральская дочь" Джона Траволты случилось несчастье. В воскресенье, 12 июля ушла из жизни его 57-летняя супруга Келли Престон. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

Известно, что актриса на протяжении двух лет боролась с онкологическим заболеванием. Келли Престон и ее семья решили держать это в тайне от общественности. Актриса тайно проходила лечение рака молочной железы, получая поддержку, заботу и любовь от самых родных и близких людей. Но к сожалению, болезнь взяла вверх.

Звезда "Криминального чтива" написал, что его Келли была прекрасной, любящей женой и замечательной мамой. Он поблагодарил врачей, которые два года помогали ей бороться с заболеванием. Также Джон Траволта отметил, что это непростое время хочет провести со своими детьми, поэтому попросил СМИ не тревожить его семью.

Напомним, что актер Джон Траволта и Келли Престон связали себя узами брака 12 сентября 1991 года. У пары был сын Джетт, который умер в 16-летнем возрасте от эпилептического припадка. Также у пары есть дочь Элла и сын Бенджамин.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что умер актер, сыгравший в фильме "Властелин колец".





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