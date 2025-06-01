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Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и лауреатка "Эмми"

30 мая скончалась американская актриса Валери Махаффи.

сегодня, 11:25
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Slava Kot

Актриса Валери Махаффи, известная по ролям в телесериалах "Северная экспозиция" и "Отчаянные домохозяйки", умерла 30 мая в возрасте 71 года. Причиной смерти стала онкология, с которой актриса сражалась в последнее время.

Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и лауреатка "Эмми"

Умерла актриса Валери Махаффи. Фото из открытых источников

О смерти Валери Махаффи сообщил ее муж Джозеф Келл.

"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых очаровательных актрис. Нам будет ее очень не хватать", — говорится в заявлении Келла.

Валери Махаффи родилась в Индонезии, а детство провела в Нигерии, Англии и США. Ее карьера началась в театре Нью-Йорка. Она сыграла в шести бродвейских постановках. За свои театральные достижения Махаффи была отмечена двумя премиями Obie – одними из самых влиятельных театральных наград США. Со временем актриса начала сниматься в сериалах и фильмах.

Карьера Валери Махаффи длилась более четырех десятилетий. Она получила премию "Эмми" в 1992 году за роль Евы в сериале телеканала CBS "Северная экспозиция". Постановка выходила в 1990-1995 годах и стала культовой драмой своего времени на американском телевидении, а образ Махаффи был одним из самых ярких на экране.

Махаффи появилась в сериале "Отчаянные домохозяйки", а также в ряде других популярных шоу, в частности "Сайнфелд", "Скорая помощь", "Анатомия Грей", "Молодой Шелдон". Ее последней киноработой стал фильм "Восьмой день", вышедший в марте 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти актрисы, которая убила своего мужа.

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