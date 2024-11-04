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Умерший от рака муж покойной Заворотнюк пошел на важный шаг ради другой женщины

Петр Чернышев редко появляется на публике и каждый его выход привлекает внимание.

сегодня, 22:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

  В Москве на ледовом шоу "Вечера на хуторе 2.0" зрителей удивило появление известного фигуриста Петра Чернышева, мужа покойной актрисы Анастасии Заворотнюк. Чернышев сыграл роль князя Потемкина, а его партнершей стала Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Путина, появившаяся в образе Екатерины II.

Умерший от рака муж покойной Заворотнюк пошел на важный шаг ради другой женщины

Петр Чернышев (фото из открытых источников)

Чернышев, который на показе появился в белом костюме и парике, заметно похудел, что привлекло внимание зрителей. СМИ сообщают, что фигурист решил принять участие в шоу по личной просьбе Навки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Сети показали, что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк, умершей от рака. Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, однако поклонники и близкие до сих пор приходят на ее могилу, расположенную на кладбище в Москве.

Следует отметить, что позиция актрисы по поводу войны в Украине неизвестна. Заворотнюк долго боролась с онкологическим заболеванием и не давала никаких публичных комментариев на тему российской агрессии. По данным российских пропагандистских СМИ, могила звезды покрыта цветами, сохраняется порядок, и, судя по всему, там регулярно убирается.

Также "Комментарии" писали о том, что Заворотнюк перед смертью полностью лишила мужа наследства . Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.

Как информируют пропагандисты из российских СМИ, артистка знала, что шансов у нее не осталось, поэтому уладила все вопросы своего наследия вперед, чтобы родные не имели между собой конфликтов.

 



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Источник: https://7days.ru/news/chernyshev-radi-navki-vernulsya-na-led-posle-smerti-zavorotnyuk.htm
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