Урсула фон дер Ляен спасла жизнь пассажиру на борту самолета: подробности

Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии, поразила пассажиров рейса Swiss Air из Цюриха в Брюссель, когда помогла человеку, нуждающемуся в медицинской помощи во время полета. Инцидент произошел в среду, когда фон дер Ляен возвращалась с саммита G20 в Бразилии. О случившемся сообщает немецкое издание Bild.

Экстренная помощь от президента Еврокомиссии на борту самолета

Экипаж самолета обратился к пассажирам с просьбой о помощи, спросив, есть ли среди них люди с медицинскими знаниями. На этот призыв отозвалась Урсула фон дер Ляен, имеющая медицинское образование. В 1991 году она окончила аспирантуру в Ганноверском университете имени Лейбница, получив докторскую степень по медицине.

Президент Еврокомиссии оказывала первую помощь пассажиру до момента безопасного приземления самолета в аэропорту Брюсселя. Сразу после посадки пассажира передали медикам, продолжившим его лечение.

Представительница Еврокомиссии прокомментировала инцидент:

"Мы возвращались из Рио в Брюссель, когда другой пассажир нуждался в медицинской помощи во время полета. Как это обычно бывает в таких случаях, бортовой персонал авиакомпании спросил, имеет ли кто-нибудь из пассажиров медицинские знания".

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