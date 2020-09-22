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Усик стал первокурсником: на какую профессию боксер решил сменить ринг

Для Усика это второе высшее образование

сегодня, 12:31
Автор:

Елена Волкова

Известный украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал студентом Харьковского национального университета внутренних дел. Об этом сообщает телеканал “Интер”.

Усик стал первокурсником: на какую профессию боксер решил сменить ринг

Усик успешно сдал вступительные экзамены и теперь будет учиться на психологическом факультете. СМИ сообщает, что поступал в вуз Усик наравне со всеми. И невзирая на звездность абитуриента, поблажек ему не делали. 

Отметим, что для Усика это второе высшее образование. Сейчас спортсмен является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры и продолжает успешную карьеру в боксе.

Напомним, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в российском документальном фильме заявили о единстве россиян и украинцев, после чего угодили в базу сайта "Миротворец" за "отрицание российской агрессии", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "манипуляцию общественно значимой информацией". Эксперты оценили неоднозначную ситуацию для издания "Комментарии".



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