«Ужасный, отвратительный и пустой»: Джеймс Кэмерон о президенте Трампа

Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон покидает США из-за избрания Дональда Трампа. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Пэдди Гауэру, пишет Stuff .

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон благодарен, что станет гражданином Новой Зеландии в любой день, описывая Америку под руководством Дональда Трампа как "снова и снова наблюдать за автокатастрофой".

"Я считаю, что это ужасно, я считаю, что это ужасно", – так Кэмерон ответил на вопрос о переизбрании Трампа.

Легендарный голливудский режиссер вынужден проводить много времени в Соединенных Штатах, но сказал, что президент Трамп еще больше заставил его бежать домой в Веллингтон.

"Я вижу отход от всего порядочного. Америка ничего не отстаивает, если она не отстаивает то, за что она исторически отстаивала. Это становится пустой идеей, и я думаю, что они опорожняют ее так быстро, как могут, ради собственной выгоды".

Но Кэмерон сказал, что он не чувствует себя в безопасности в Новой Зеландии, потому что когда речь идет о последствиях президентства Трампа, "мы все вместе в этом во всем мире".

По его словам, одна из лучших вещей в здешней жизни — не видеть освещение деятельности Трампа в новостях в Штатах.

"Я не знаю, чувствую ли я здесь в большей безопасности, но я точно чувствую, что мне не нужно каждый день читать об этом на первой странице. И это просто тошнит", – сказал Кэмерон.

"Есть что-то приятное в торговых точках Новой Зеландии – по крайней мере, они разместят это на третьей странице. Я просто не хочу больше видеть лицо этого парня на первой странице газеты. Это неизбежно там, это как наблюдать за автокатастрофой снова и снова".

Напомним, что Кэмерон является режиссером трех из четырех кассовых фильмов всех времен: "Аватар", "Аватар: Путь воды" и "Титаник", совокупный доход которых составил около 13 миллиардов долларов.