В 37 лет от коронавируса умер известный бодибилдер

Виктор Луна. Фото: nv.ua

Стало известно, что в Бразилии от коронавируса умер популярный бодибилдер Виктор Луна, которому было 37 лет. Его не стало из-за сердечного приступа, который был вызван осложнениями, связанными с коронавирусом.

На своей родине в Бразилии Виктор был очень популярным, потому что он победил не в одном соревновании по бодибилдингу. Спортивную карьеру он начал в 2006, на тот момент ему было 22 года. В скором времени его стали называть "Большой мальчик", потому что его рост был 1,81, а вес достигал 140 килограммов.

"Ушел из жизни друг, который всегда улыбался и мотивировал меня. Я буду скучать по тебе. Ты был моим первым другом в Бразилии", — сказал Брэндон Карри, другой популярный бодибилдер и его близкий товарищ.

Социальные сети заполнены сообщениями с соболезнованиями, особенно от многих бразильцев, которые подписались на Big Boy в Instagram.

Как ранее сообщали "Комментарии", умерла главная звезда зарубежных сериалов прошлого века.

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