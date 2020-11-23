kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18576.96

ETH/USD

593.10

LTC/USD

87.72

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона В 37 лет от коронавируса умер известный бодибилдер
commentss НОВОСТИ Все новости

В 37 лет от коронавируса умер известный бодибилдер

Причиной его смерти стал сердечный приступ, который был вызван осложнениями из-за Covid-19

сегодня, 13:53
Автор:

Любовь Блажко

В 37 лет от коронавируса умер известный бодибилдер

Виктор Луна. Фото: nv.ua

Стало известно, что в Бразилии от коронавируса умер популярный бодибилдер Виктор Луна, которому было 37 лет. Его не стало из-за сердечного приступа, который был вызван осложнениями, связанными с коронавирусом. 

На своей родине в Бразилии Виктор был очень популярным, потому что он победил не в одном соревновании по бодибилдингу. Спортивную карьеру он начал в 2006, на тот момент ему было 22 года. В скором времени его стали называть "Большой мальчик", потому что его рост был 1,81, а вес достигал 140 килограммов.

"Ушел из жизни друг, который всегда улыбался и мотивировал меня. Я буду скучать по тебе. Ты был моим первым другом в Бразилии", — сказал Брэндон Карри, другой популярный бодибилдер и его близкий товарищ. 

Социальные сети заполнены сообщениями с соболезнованиями, особенно от многих бразильцев, которые подписались на Big Boy в Instagram.

Как ранее сообщали "Комментарии", умерла главная звезда зарубежных сериалов прошлого века. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/crisis-coronavirus/20201122/49621390854/muere-un-famoso-culturista-brasileno-por-complicaciones-del-coronavirus.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ