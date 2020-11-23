В 37 лет от коронавируса умер известный бодибилдер

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Любовь Блажко
Виктор Луна. Фото: nv.ua
Стало известно, что в Бразилии от коронавируса умер популярный бодибилдер Виктор Луна, которому было 37 лет. Его не стало из-за сердечного приступа, который был вызван осложнениями, связанными с коронавирусом.
На своей родине в Бразилии Виктор был очень популярным, потому что он победил не в одном соревновании по бодибилдингу. Спортивную карьеру он начал в 2006, на тот момент ему было 22 года. В скором времени его стали называть "Большой мальчик", потому что его рост был 1,81, а вес достигал 140 килограммов.
Социальные сети заполнены сообщениями с соболезнованиями, особенно от многих бразильцев, которые подписались на Big Boy в Instagram.
Как ранее сообщали "Комментарии", умерла главная звезда зарубежных сериалов прошлого века.
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