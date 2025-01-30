В 99 лет скончался народный артист Украины и известный хореограф

Прощание с Анатолием Кривожихой состоится 31 января с 09.30 до 12.00 в Кировоградской областной филармонии.

"Печальная новость – не стало Анатолия Михайловича Кривожихи. Народного артиста Украины, одного из патриархов украинской хореографии, художественного руководителя знаменитого ансамбля "Ятрань", театра музыки, песни и танца "Звездные". Не стало мастера, художника, учителя… Сочувствие семье хореографическому сообществу, ученикам", – написал Райкович.

Анатолий Кривожиха был не только выдающимся культурным деятелем, но и педагогом, воспитавшим не одно поколение танцовщиков. Ансамбль "Ятрань" он основал в 1957 году, и он продолжает свое существование, популяризируя народное хореографическое искусство.

Через 30 лет после создания "Ятрани" Кривожиха организовал академический театр народной музыки, песни и пляски "Зоряны" при Кировоградской областной филармонии, внеся еще один весомый вклад в развитие украинской культуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная звезда польского кино. 13 января СМИ распространили информацию о смерти польской актрисы Барбары Рыльской, звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Однако вскоре стало известно, что смерть произошла, но речь шла не о Барбаре Брыльской, а о ее коллеге Барбаре Рыльской, сообщает Radio DTR.

Сообщение о смерти 88-летней актрисы Барбары Рыльской было опубликовано Ассоциацией польских деятелей театра 11 января, но уже в понедельник информация была обезображена. Барбара Рыльская работала в театрах "Комедия" и "Квадрат" в Варшаве, а также играла на сцене Народного театра в Кракове.