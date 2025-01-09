Концерт российской певицы Земфиры, ранее выражавшей поддержку Украине, в Дубае прошел в спокойной атмосфере и без политических заявлений. Как сообщают пропагандистские источники, артистка избегала высказываний на чувствительные темы из-за опасений санкций, штрафов или запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Концерт Земфиры в Дубае (фото из открытых источников)

Земфира выступила в Coca-Cola Arena , и, по словам источников, мероприятие было организовано со строгими ограничениями. На входе зрителей предупреждали о запрете на использование плакатов, флагов и возгласов политического содержания. Охрана контролировала соблюдение этих правил на протяжении всего концерта.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash , перед выступлением с Земфирой провели беседу организаторы, предупредив о возможных последствиях нарушения правил. В ходе концерта певица избегала каких-либо политических комментариев и сосредоточилась исключительно на исполнении своих песен. Она ограничилась только приветствием с Новым годом и Рождеством, а также отметила, что в зале собрались люди из России и стран постсоветского пространства.

"Певица выступила в Coca-Cola Arena. И удивительно получилось скромно: никаких привычных желто-синих флагов, плакатов, общения и политоты. Ограничилась поздравлением, поздравлением с НГ и Рождеством, а также аккуратной строкой, мол, вот мы собрались здесь: люди из России и постсоветских стран. пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Земфира выпустила первый альбом за восемь лет . Российская певица Земфира 25 февраля выпустила свой седьмой студийный альбом. Он называется "Бордерлайн". Пластинка выложена на всех популярных на стриминговых сервисах. Она стала первой для артистки за восемь лет. В релиз вошли 12 песен, в том числе вышедший неделю назад сингл "Остин", опубликованный прошлой весной "Крым" и ранее исполненный певицей на концертах "абьюз".