Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение запретить въезд в страну двойника Юрия Шатунова – Иону Ионице, активно использующего репертуар российского певца.

Иона Ионице (фото из открытых источников)

Как сообщает Министерство иностранных дел Латвии, в марте в Ионице были запланированы выступления в Даугавпилсе и Риге.

Ионице приобрел известность благодаря исполнению хитов Шатунова, а также внешнему сходству с ним. Известно, что сам Шатунов намеревался отправиться на фронт воевать на стороне России. Поскольку Латвия решительно осуждает российскую агрессию против Украины, в частности, события 2014 года и полномасштабное вторжение 2022 года, даже те, кто подражает путинистам, не смогут посещать страну.

МИД Латвии также призвал организаторов публичных мероприятий внимательно проверять репутацию и поведение приглашенных артистов, учитывая четкую позицию страны по поддержанию территориальной целостности Украины.

"Министерство иностранных дел повторяет призыв к организаторам публичных мероприятий всегда тщательно проверять репутацию и поведение приглашенных гостей, учитывая и уважая принципиальную поддержку Латвией территориальной целостности Украины", — сообщает министерство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Дубае под строгим контролем прошел концерт певицы из РФ , пошедшей против Кремля. Концерт российской певицы Земфиры, ранее выражавшей поддержку Украине, в Дубае прошел в спокойной атмосфере и без политических заявлений. Как сообщают пропагандистские источники, артистка избегала высказываний на чувствительные темы из-за опасений санкций, штрафов или запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Земфира выступила в Coca-Cola Arena, и, по словам источников, мероприятие было организовано со строгими ограничениями. На входе зрителей предупреждали о запрете на использование плакатов, флагов и возгласов политического содержания. Охрана контролировала соблюдение этих правил на протяжении всего концерта.