В Marvel анонсировали нового супергероя

К юбилею комикса Marvel заявили о создании нового Капитана Америки. Нового супергероя по имени Аарон Фишер сделали геем. Он — Капитан Америка Железных Дорог. Авторы персонажа – Джошуа Трухильо и Ян Базальдуа. На презентационных скетчах новый Капитан Америка одет в комбинезон с капитанской звездой на груди. Его руки покрыты татуировками а виски сбриты. В целом персонаж – собирательный образ лидеров молодежных мнений, сообщили в ComicBook.

В Marvel создали нового Капитана Америку (фото из открытых источников)

В пресс-анонсе говорится о том, что при создании персонажа авторы вдохновлялись "лидерами квир-сообщества: активистами, лидерами и обычными людьми, стремящимися к лучшей жизни”. Как сообщается, Аарон появится в мини-серии комиксов “Соединенные Штаты Капитана Америки”, которая будет состоять из пяти выпусков.

Напомним, американская киностудия Marvel не хочет больше сотрудничать с актрисой Эванджелин Лилли, которая сыграла Осу в фильмах "Человек-муравей" и "Мстители: Финал". Об этом сообщает издание We Got This Covered. Руководство компании не могло оставить без внимания заявления актрисы по поводу карантина, который был объявлен в стране из-за коронавируса. На своей странице в Instagram она сделала несколько публикаций, в которых заявила, что не собирается соблюдать режим изоляции, потому что он ограничивает ее права и свободу. Эванджелин рассказала подписчикам, что, как и раньше, посещает общественные места, а своих детей отправила в лагерь. По ее мнению, коронавирус — это всего лишь "респираторный грипп", а правительство чересчур остро реагирует на эту проблему, ограничивая права людей на перемещение.

Знаменитость заявила, что политическим лидерам такая ситуация только на руку. Этот пост актрисы вызвал бурную реакцию в сети, многие фолловеры обвинили ее в эгоизме и безответственности. Киностудия Marvel в связи со скандалом решила ограничить экранное время Осы в киноленте "Человек-муравей 3", съемки которого сейчас в разработке. Вполне вероятно, что эта работа будет последней для Лилли в киновселенной Marvel.



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