В мгновение ока не стало звезды 2000-х: ушел из жизни легендарный рэпер

Американский рэпер Энтони Леонард Платт, более известный как DJ Unk, ушел из жизни в возрасте 44 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщила его жена Шеркита Лонг-Платт в Facebook, отметив, что он скончался во сне.

Рэпер DJ Unk (фото из открытых источников)

"Я только что потеряла мужа, а мои дети — отца. Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Я люблю тебя, Энтони, навсегда", — написала она.

DJ Unk обрел популярность благодаря хитам "Walk It Out" и "2 Step", которые стали определяющими в стиле snap music середины 2000-х. Его дебютный сингл "Walk It Out" достиг 10-го места в чарте Billboard Hot 100 , став саунд целого поколения.

Музыкальная карьера рэпера началась в 1998 году, когда он работал диджеем на школьных мероприятиях и вечеринках в штате Джорджия.

Хотя артист пережил сердечный приступ в 2009 году, который связывал с напряженным графиком и нездоровым образом жизни, он продолжал выступать и творить музыку.

Лейбл Big Oomp Records выразил соболезнования семье рэпера, подчеркнув его весомый вклад в развитие хип-хопа. В DJ Unk остались жена и дети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скончался известный американский кинорежиссер Дэвид Линч.

Причины смерти семья не указывает. Однако издание Variety отмечает, что в 2024 году у режиссера диагностировали эмфизему, вызванную курением. ветви Каннского кинофестиваля и Он наиболее известен по съемкам фильмов "Малхолланд Драйв", "Шоссе в никуда" и "Синий бархат", а также культового сериала "Твин Пикс". В 2017 году Линч снял продолжение "; это стало его последней работой.