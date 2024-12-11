В Москве арестовали известно оперную диву, которая не угодила режиму Кремля

В России, ведущей войну против Украины, суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс. Ее обвиняют в призывах к деятельности, которая, по мнению российских властей, "угрожает государственной безопасности" из-за высказываний в интернете.

Мария Максакова (фото из открытых источников)

Как сообщает "Радио Свобода", основой для обвинений стало видео, опубликованное на ютюб-канале певицы. В нем содержатся, по версии следствия, "дискредитация войны в Украине и призывы финансово поддерживать вооруженные силы Украины".

Телеграмм-канал Baza уточняет, что речь идет об интервью певице украинскому телеканалу "Сейчас", вышедшему в августе 2023 года. В своих высказываниях Максакова критикует действия российских властей и призывает поддерживать украинскую армию, называя ее "единственной силой", способной "перебить хребет этому Левиафану". Согласно российскому законодательству, за эти действия певице грозит до шести лет лишения свободы.

Мария Максакова была солисткой Мариинского театра и депутатом Госдумы от "Единой России" в 2011 году. В 2016 году она переехала в Киев, где неоднократно выступала с резкой критикой российских властей. В мае 2023 года Министерство юстиции России внесло Максакову в реестр "иностранных агентов", и певицу уже несколько раз штрафовали за нарушение соответствующих требований.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве заочно арестовали украинского кинопродюсера . Представители Басманного суда Москвы заочно арестовали кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева.

Такое решение судебное учреждение РФ приняло в связи с тем, что два кинодеятеля выразили свое негативное отношение к полномасштабному вторжению России на территорию Украины. Еще украинцев обвинили в распространении фейков о вооруженных силах страны-террориста.

Роднянский сказал, что его заочно арестовали по той причине, что он говорит правду о войне в Украине. Однако, несмотря на вынесенное решение российского судебного учреждения, он будет продолжать это делать

