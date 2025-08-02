В Москве нашли мертвым известного украинского актера: что произошло



В Москве в одной из квартир обнаружили мертвым 60-летнего актера Максима Глотова — родом из Одессы, сознательно поддерживавшего государство-агрессора и гастролированного в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot .

Максим Глотов (фото из открытых источников)

Как отмечается, тело Глотова было найдено в его доме. Несколько дней он не выходил на связь с родственниками, с которыми имел напряженные отношения. Друзья и соседи вызвали полицию, чтобы попасть в квартиру.

По предварительным данным, следы насилия на теле не обнаружены. Окончательная причина смерти должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой.

Информацию о смерти подтвердила его коллега актриса Евгения Бордзиловская, пишут российские СМИ. По ее словам, на прошлой неделе они вместе принимали участие в кинофестивале "Красные паруса", который проходил в "Артеке" в оккупированном Крыму. По возвращении в Москву Глотов перестал отвечать на звонки и сообщения.

"Максим исчез с радаров, три дня не отвечал. Я ему звонила по телефону, писала: "Макс, ты где?" Но в ответ – тишина. Последний раз он был онлайн в понедельник", — рассказала Бордзиловская.

Максим Глотов родился 29 января 1965 в Одессе, учился в Саратовской государственной консерватории. Играл в театрах, а также снимался в сериалах "Удержананки", "Раневская", "Склифосовский", "Душегубы", "Оптимисты", "Форца" и другие. Последние актерские работы датируются 2023 годом.

За выступления на оккупированных территориях Крыма Глотов был внесен в базу сайта Миротворец. Известно, что незадолго до смерти он работал водителем. Его родители и брат до сих пор живут в Одессе, с женой актер давно расстался.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ умерла известная актриса из "Служебного романа". Российская актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщил Telegram-канал Союза кинематографистов России.

Егорова была членом Союза кинематографистов РФ и снималась в ряде известных советских фильмов, среди которых "Служебный роман" и "Безумный день, или женитьба Фигаро". Актерская карьера Татьяны Егоровой началась в 1965 году с фильма "Луна май" режиссера Григория Липшица. В ее творческом наследии — более 30 киноработ, в том числе "Право на прыжок", "Журавель в небе", "Однажды, двадцать лет спустя" и "Армавир". Долгое время актриса работала в Театре сатиры.