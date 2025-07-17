В оккупированной Ялте скончался известный режиссер-фанат Путина, родившийся из Донецка

В оккупированной Ялте скончался российский кинорежиссер Юрий Кара, известный своей поддержкой преступного путинского режима. Ему было 70 лет.

Юрий Кара (фото из открытых источников)

О смерти Кары первой сообщила российская киножурналистка Наталья Боброва. Российские СМИ отметили, что причиной смерти стал инфаркт. Весной у режиссера уже произошло первое сердечное приступ, после которого он жаловался на плохое самочувствие. Второй инфаркт Кара не пережил.

В последние годы режиссер жил в оккупированном Крыму. Юрий Кара родился 12 ноября 1954 г. в Донецкой области. Окончил физико-математическую школу в Донецке, затем учился в московском институте стали и сплавов, а затем во ВГИКе. Его дипломной работой стала драма "Завтра была война".

После этого Кара остался работать в России, где снял такие фильмы, как "Мастер и Маргарита", "Воры в законе", "Королев", а также участвовал в создании нескольких выпусков детского киножурнала "Ералаш".

В 2012 году Юрий Кара стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2014 году поддержал оккупацию Крыма, а в 2022 подписал письмо в поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

Кара мечтал после завершения войны уехать в Донецк, где последний раз был в 2014 году. Он публично критиковал российских артистов, выступивших против агрессии РФ и уехавших за границу: "Поэтому часто их даже не жалко. Они и так жировали, а теперь им еще и на всех плевать. Конечно, если им захочется вернуться, пусть возвращаются, но я бы не уделял им такого внимания, как раньше", — говорил Кара.

В мае 2022 года ему запретили въезд в Латвию. Также Министерство культуры Украины внесло его в список лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России в один день скончались два известных кинорежиссера . В понедельник, 14 июля, в России скончались сразу два известных кинорежиссера — Александр Митта и Юрий Мороз.

Александр Митта, автор популярного в советское время фильма "Экипаж", умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили российские СМИ. Информацию о смерти режиссера подтвердил его сын Евгений. "Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скучаем", — написал он.