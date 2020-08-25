kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.08.2020

BTC/USD

11469.58

ETH/USD

378.64

LTC/USD

57.87

НБУ 25.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона В продаже появится косметика от Дженнифер Лопес
commentss НОВОСТИ Все новости

В продаже появится косметика от Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес занялась бьюти-индустрией

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка Дженнифер Лопес активно занимается актерской и музыкальной карьерой. Но помимо этого, успевает развивать еще несколько проектов. Недавно на своей странице в Instagram знаменитость анонсировала запуск собственного бренда косметики, который называется JLo Beauty.

Известно, что идея запуска косметической компании пришла к актрисе уже давно, но воплотить ее в реальность не хватало времени. Джей Ло пока не называет дату открытия своего бренда, отметила лишь, что это случится скоро.

В продаже появится косметика от Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

В социальной сети она опубликовала несколько снимков, подписав их "сияние заката", также она поставила хештек JLo Beauty. Судя по снимкам-тизерам, голливудская звезда будет выпускать тени, хайлайтеры, блески для губ и продукты для контуринга лица. Также в СМИ есть информация, что новый бренд Дженнифер Лопес будет предлагать покупателем не только косметику, но и средства по уходу за кожей и телом.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Дженнифер Лопес в начале 2020 года представила свою новую коллекцию обуви.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!