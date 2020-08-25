В продаже появится косметика от Дженнифер Лопес

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Светлана Шкурупий
Голливудская красотка Дженнифер Лопес активно занимается актерской и музыкальной карьерой. Но помимо этого, успевает развивать еще несколько проектов. Недавно на своей странице в Instagram знаменитость анонсировала запуск собственного бренда косметики, который называется JLo Beauty.
Известно, что идея запуска косметической компании пришла к актрисе уже давно, но воплотить ее в реальность не хватало времени. Джей Ло пока не называет дату открытия своего бренда, отметила лишь, что это случится скоро.
Дженнифер Лопес
В социальной сети она опубликовала несколько снимков, подписав их "сияние заката", также она поставила хештек JLo Beauty. Судя по снимкам-тизерам, голливудская звезда будет выпускать тени, хайлайтеры, блески для губ и продукты для контуринга лица. Также в СМИ есть информация, что новый бренд Дженнифер Лопес будет предлагать покупателем не только косметику, но и средства по уходу за кожей и телом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Дженнифер Лопес в начале 2020 года представила свою новую коллекцию обуви.
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