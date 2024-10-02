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В РФ создали новый стоп-список запретных звезд: кто туда попал

В России продолжается тренд на "отмену" артистов.

2 октября 2024, 22:45
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Лиля Воробьева

Джиган, Иван Ургант и Лана Дель Рэй попали в так называемый "стоп-список", который на днях распространили в Сети. Этот список, разосланный по рекламным и ивент-агентствам России, включает в себя 79 артистов, которых запрещено использовать для продвижения брендов страны-агрессора, а также запрещено привлекать к участию в публичных мероприятиях.

В РФ создали новый стоп-список запретных звезд: кто туда попал

Запрещенные в РФ артисты (фото из открытых источников)

Список включает в себя артистов, комиков, блоггеров, музыкантов и другие публичные лица. Важно отметить, что данный "стоп-список" не является официальным документом и носит рекомендательный характер. Однако, по данным российских СМИ, компании понимают, что для собственного выживания им следует придерживаться рекомендаций из списка.

Состав "стоп-списка" и критерии

  • Запрет коснулся разных категорий артистов :
    • Комиков-эмигрантов, таких как Ваня Усович и Александр Незлобин.
    • Известных музыкантов, молчащих о войне, таких как Тима Белорусских и Instasamka.
    • Тех, кто открыто поддерживает страну-агрессора, в том числе Джиган и Dino MC47.
    • Даже звезд с мировым именем, вероятно, не планирующих концерты в России, таких как Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier и другие.

Интересно, что в список попали и те, кто открыто своей позиции по поводу войны не высказывали, но имеют связи с коллегами, которые занимают более активную проукраинскую позицию.

Причины создания "стоп-списка"

Судя по информации, основной целью такого списка является усиление контроля над информационным и культурным пространством в России. Запрет использования творчества этих артистов в рекламных кампаниях и мероприятиях демонстрирует стремление исключить влияние лиц, не поддерживающих или открыто критикующих российскую агрессию, а также снизить популяризацию таких артистов среди российской аудитории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы многих российских артистов вызывают в суд по делу о давнем убийстве.



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Источник: https://verstka.media/kogo-vklyuchili-v-novyy-spisok-zapreshchennykh-artistov-v-rossii
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