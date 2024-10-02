В РФ создали новый стоп-список запретных звезд: кто туда попал

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Лиля Воробьева
Джиган, Иван Ургант и Лана Дель Рэй попали в так называемый "стоп-список", который на днях распространили в Сети. Этот список, разосланный по рекламным и ивент-агентствам России, включает в себя 79 артистов, которых запрещено использовать для продвижения брендов страны-агрессора, а также запрещено привлекать к участию в публичных мероприятиях.
Запрещенные в РФ артисты (фото из открытых источников)
Список включает в себя артистов, комиков, блоггеров, музыкантов и другие публичные лица. Важно отметить, что данный "стоп-список" не является официальным документом и носит рекомендательный характер. Однако, по данным российских СМИ, компании понимают, что для собственного выживания им следует придерживаться рекомендаций из списка.
Состав "стоп-списка" и критерии
Интересно, что в список попали и те, кто открыто своей позиции по поводу войны не высказывали, но имеют связи с коллегами, которые занимают более активную проукраинскую позицию.
Причины создания "стоп-списка"
Судя по информации, основной целью такого списка является усиление контроля над информационным и культурным пространством в России. Запрет использования творчества этих артистов в рекламных кампаниях и мероприятиях демонстрирует стремление исключить влияние лиц, не поддерживающих или открыто критикующих российскую агрессию, а также снизить популяризацию таких артистов среди российской аудитории.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы многих российских артистов вызывают в суд по делу о давнем убийстве.
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