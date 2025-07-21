В РФ умерла известная актриса из "Служебного романа"

Российская актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщил Telegram-канал Союза кинематографистов России.

Татьяна Егорова (фото из открытых источников)

Егорова была членом Союза кинематографистов РФ и снималась в ряде известных советских фильмов, среди которых "Служебный роман" и "Безумный день, или женитьба Фигаро".

Актерская карьера Татьяны Егоровой началась в 1965 году с фильма "Луна май" режиссера Григория Липшица. В ее творческом наследии — более 30 киноработ, в том числе "Право на прыжок", "Журавель в небе", "Однажды, двадцать лет спустя" и "Армавир". Долгое время актриса работала в Театре сатиры.

Широкой публике Егорова также была известна благодаря своим скандальным мемуарам, в которых она рассказывала о романе с Андреем Мироновым — знаменитым актером, звездой фильма "Бриллиантовая рука". В книге "Андрей Миронов и я" она называла себя "тайной женой" актера, хотя официально брак между ними заключен не был. По ее словам, их отношения продолжались более 21 года с перерывами.

Еще одна ее книга – "Русская роза" – была посвящена, как предполагали СМИ, отношениям с режиссером Вадимом Абдрашитовым, которые начались после разрыва с Мироновым.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная советская актриса из фильма "Бриллиантовая рука" . 12 мая 2025 года ушла из жизни Нина Гребешкова — известная советская актриса, жена режиссера Леонида Гайдая и исполнительница ролей в культовых комедиях, полюбивших миллионы зрителей. О смерти актрисы на 95 году жизни сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточнена.

Нина Павловна родилась в 1930 году в Москве, где училась в театральном институте. Ее кинодебют состоялся еще во время студенчества — в фильме "Отважные люди" (1950). Первую популярность принесла лента "Испытания на верность", а подлинное признание — сотрудничество с Гайдаем. Она снялась в его "Кавказской пленнице", "12 стульях", "Бриллиантовой руке", "Этого не может быть!" и других фильмах.