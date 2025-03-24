22 марта стало известно о смерти 85-летней звезды советского кино и вдовы популярного российского актера Андрея Миронова – Ларисы Голубкиной.

Лариса Голубкина (фото из открытых источников)

Как сообщают российские медиа, в последние годы актриса тяжело болела. В октябре 2024 года врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови, после чего ей был назначен паллиативный уход.

Из-за болезни Голубкина потеряла способность самостоятельно передвигаться и пользовалась инвалидной коляской. Она также имела проблемы со слухом и зрением и постоянно находилась под наблюдением сиделки.

За свою карьеру актриса сыграла в 38 фильмах. Она дебютировала в кино в 1962 году, исполнив роль Шурочки Азаровой в ленте Эльдара Рязанова Гусарская баллада , принесшая ей широкую популярность.

О смерти Ларисы Голубкиной сообщил российский телеведущий Андрей Малахов. "Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда Гусарской баллады , замечательная актриса Лариса Голубкина..." – написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ внезапно скончался известный композитор из Львова . В Москве скончался украинский композитор Адриан Корчинский. К моменту смерти ему было 65 лет. Сердце пианиста остановилось на ужине в его квартире, о чем сообщают российские пропагандистские СМИ.

Корчинский был известен сотрудничеством с артистами, поддерживающими политику Кремля, среди которых Иосиф Кобзон, Лариса Долина и Ирина Аллегрова. Он стал автором музыки для этих русских исполнителей. Точная дата его смерти неизвестна, но сообщается, что он умер во время ужина с женой, когда внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие в его квартиру, констатировали смерть.