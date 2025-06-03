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В России актеру из ментовского сериала выстрелили в голову

Стрельца уже задержали, ему выписали штраф за хулиганство и поместили в изолятор.

3 июня 2025, 22:55 comments1576
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Лиля Воробьева

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", 48-летний Валерий Музыка, ныне работающий охранником в торговом центре Санкт-Петербурга, получил ранения в результате конфликта с одним из посетителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В России актеру из ментовского сериала выстрелили в голову

Валерий Музыка (фото из открытых источников)

По данным источника, инцидент произошел после того, как 20-летний парень начал разбрасывать мусор и крушить урны на фуд-корте. Валерий Музыка попытался остановить нарушителя, свернуть его и вывести за пределы торгового центра. В ответ на это мужчина получил сигнальный пистолет марки "Пионер" и несколько раз выстрелил в сторону главы охранника.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у Музыки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение плеча.

Нарушителя задержали на месте, изъяли оружие, поместили в изолятор и оштрафовали за хулиганские действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сам Валерий Музыка рассказал, что остался жив благодаря собственной реакции — он успел прикрыть рукой ту часть головы, куда прицелился нападающий.

"Если бы я чуть-чуть не отодвинул руку — могло бы закончиться летальным исходом. Одна пуля попала мне в руку, а другая чиркнула по виску, обожгла весь вис. Еще пару сантиметров — и это было бы глаз, все могло закончиться смертью", — поделился Валерий Музыка с журналистами после нападения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что одиозному актеру-путунисту СБУ объявила о подозрении . Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера-пропагандиста Ивана Охлобыстина, агитирующего за войну РФ против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на красной площади в Москве, состоявшемся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России. Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии России, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства.



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Источник: https://t.me/mashmoyka/21229
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