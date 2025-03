Сегодня, 21 марта, в России проходят похороны отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова. О его смерти стало известно 18 марта. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет из-за осложнений пневмонии.

Бедрос Киркоров (фото из открытых источников)

На отпевание прибыли многие российские артисты, в частности, Стас Михайлов, хирург Тимур Хайдаров (с женой), посол Болгарии в России Атанас Кристин и Анита Цой.

Попрощаться с Бедросом Киркоровым приехали главные спикеры Кремля Мария Захарова и Дмитрий Песков.

"Це унікальна людина була, він пройшов усю війну, ветеран війни, людина мистецтва. Мало, напевно, хто знає, що він був один із тих, хто відстоював пам'ятник Альоші. Він підняв громадськість, щоб не дати цей пам'ятник знести, підтримував талановитих і молодих людей. Дійсно була унікальна людина. Тому вважаю своїм обов'язком із ним попрощатися", - Дмитро Пєсков.

Сам Филипп Киркоров появился на церемонии вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином.

Певец неоднократно вспоминал, что в момент смерти матери он находился на гастролях и не смог быть рядом. По его словам, ситуация повторилась снова.

"Это выбило меня из строя, но show must go on , как говорится, я профессионал. Это меня преследует по жизни, ведь когда мама умерла, мы похоронили, и в этот же день я улетел в Израиль, потому что там был концерт в Иерусалиме – очень символическое место. Уже и "Зайку" пел, радовал народ... А потом меня накрыло. Такова судьба артиста, все это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чем не подозревать. Так и в этот раз", — сказал Киркоров.

Бедроса Киркорова похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое наследство достанется Киркорову после смерти отца. У русского певца Филиппа Киркорова скончался его отец – Бедрос Киркоров. Он ушел из жизни 18 марта в России.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у Киркорова-старшего не было значительного имущества. Адвокат Александр Добровинский, сотрудничавший с Филиппом Киркоровым, отметил, что у Бедроса осталась только небольшая квартира за пределами Москвы.