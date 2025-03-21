В России хоронят отца Киркорова: кто пришел с ним попрощаться (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Сегодня, 21 марта, в России проходят похороны отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова. О его смерти стало известно 18 марта. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет из-за осложнений пневмонии.
Бедрос Киркоров (фото из открытых источников)
На отпевание прибыли многие российские артисты, в частности, Стас Михайлов, хирург Тимур Хайдаров (с женой), посол Болгарии в России Атанас Кристин и Анита Цой.
Попрощаться с Бедросом Киркоровым приехали главные спикеры Кремля Мария Захарова и Дмитрий Песков.
Сам Филипп Киркоров появился на церемонии вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
Певец неоднократно вспоминал, что в момент смерти матери он находился на гастролях и не смог быть рядом. По его словам, ситуация повторилась снова.
Бедроса Киркорова похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое наследство достанется Киркорову после смерти отца. У русского певца Филиппа Киркорова скончался его отец – Бедрос Киркоров. Он ушел из жизни 18 марта в России.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у Киркорова-старшего не было значительного имущества. Адвокат Александр Добровинский, сотрудничавший с Филиппом Киркоровым, отметил, что у Бедроса осталась только небольшая квартира за пределами Москвы.
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