В России хотят поставить на колени Пугачеву и Меладзе: в чем провинились звезды

Известный российский музыкальный критик-путинист Сергей Соседов убежден, что многие звезды, покинувшие Рф и не поддержавшие войну, мечтали бы снова петь на родине. Но если даже они попросят прощения у россиян и вернутся, их творчество уже никому не нужно. В качестве таких артистов Соседов назвал Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе, набросившись на них с критикой, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

В России есть люди, которые позволяют себе называть Пугачеву предательницей. Фото: Максим Галкин / Instagram

Напомним, Валерий Меладзе перестал выступать в РФ и живет с семьей в Испании, а Алла Пугачева уехала из РФ и публично осуждает террористическую политику Кремля. Но недавно Меладзе в режиме строжайшей секретности приехал в РФ на могилу отца, который скончался год назад из-за последствий, вызванных COVID-19. Оказавшись в Москве, исполнитель также проведал свою мать.Соседов пофантазировал, что Меладзе вынужден "скрываться от общества", поскольку осознает, что он никому не нужен в своей стране.

"Все те знаменитости, которые уехали из России, демонстрируя свои протестные настроения, никогда не отмоются от своего позора, на них присутствует клеймо предателей. Они должны становиться на колени перед российским зрителем и слушателем и просить прощения. Почему? Потому что только благодаря поклонникам из России они заполучили все блага мира. А когда страна оказалась в тяжелом положении, они под шумок уехали из страны", — высказался критик.

Соседов заявил, что Меладзе сейчас "никому не нужен".

"Его музыка безнадежно устарела, он сам безнадежно постарел. И приезжает в Россию тайно. Но удивительно то, что о своем мировом турне он говорит открыто, громко и везде. Вот пусть и уезжает, его в России не ждут", — продолжил телеведущий.

Соседов предположил, что из звезд шоу-бизнеса скоро многие поедут обратно в РФ. На Западе им становится неинтересно, потому что в мире меняется политическая ситуация, но и в России "предателей" не ждут.

"Меладзе не первый, собственно, и не последний, кто попытается проложить путь обратно. Пугачева и иже с ней тоже будут действовать по такому же сценарию. Вот увидите!", — добавил Соседов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева оставит без наследия детей и внуков. Российская певица Алла Пугачева, которая уже открыто высказывается против политики Кремля и вместе с семьей покинула Россию, планирует продать имущество, оставшееся в РФ .Российский продюсер Сергей Дворцов, в разговоре с российскими СМИ, отметил, что Пугачева и Ее муж Максим Галкин пытаются вывезти свои ценности, поскольку их доходы значительно снизились.

Читайте также на портале "Комментарии" — друг и автор песен Аллы Пугачевой, российский поэт Илья Резник 19 января попал под санкции СНБО, направленные против российских пропагандистов. Всего в отношении 86-летнего Резника решением СНБО введены 22 ограничения, среди которых лишение государственных наград Украины, званий и других форм отличия, блокирование активов, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение действия или остановка лицензий и т.д.

Ранее у Резника было звание Народного артиста Украины. Более всего поэт известен как автор песен Аллы Пугачевой. Он написал часть самых знаменитых ее хитов: "Без меня", "Звездное лето" и т.д.. Также Резник писал для Лаймы Вайкуле ("Еще не вечер"), Любови Успенской ("Кабриолет"), Валерия Леонтьева и других артистов.