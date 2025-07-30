В России объявили в международный розыск известную оперную певицу

Террористическое государство Россия, ведущее войну против Украины, объявило в международный розыск оперную певицу и бывшую депутат Госдумы Марию Максакову-Игенбергс.

Мария Максакова (фото из открытых источников)

Как передает пропагандистское российское агентство ТАСС, Максаков обвиняется в якобы "призывах к действиям, направленным против безопасности страны". Фактически речь идет о том, что она публично осудила вторжение России в Украину и не поддержала эту агрессию.

Согласно информации, обнародованной на сайте Московского городского суда, артистке грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей (около 500 тысяч гривен) или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Основанием для возбуждения дела стало видео, опубликованное на YouTube канале певицы, в котором она якобы дискредитировала войну в Украине и призвала поддерживать Вооруженные силы Украины. В этом видео Максакова высказывала мнения по поводу преступной сущности российских властей и отмечала, что украинская армия, по ее словам, является "единственной силой", способной "перебить позвоночник этому Левиафану". За эти высказывания ей грозит до шести лет тюремного заключения.

Мария Максакова была солисткой Мариинского театра, а в 2011 году стала депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В 2016 году она покинула Россию и переехала в Киев. С этого времени артистка неоднократно открыто высказывалась с критикой в адрес российских властей. В мае 2023 года российское Министерство юстиции внесло ее в список иностранных агентов. Кроме того, певицу несколько раз штрафовали за якобы невыполнение требований, налагаемых на лиц с этим статусом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в любимую оперную певицу и доверенное лицо Путина объявили в розыск России. Российскую оперную певицу Анну Нетребко, известную своей поддержкой диктатора Владимира Путина, объявили в розыск в России. Причина — судебная волокита из-за ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пропагандистский ресурс StarHit, в течение двух лет власти безуспешно пытались получить доступ к жилью Нетребко на улице Союза Печатников. Представители коммунальных служб стремились проверить, не была ли в помещении осуществлена незаконная перепланировка. Суд обязал певицу впустить контролеров, однако она проигнорировала решение.