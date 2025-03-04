В России посадили главную инфоциганку: получила большой срок

Российская блоггерша и предпринимательница Елена Блиновская заработала огромное состояние, продавая уроки "успешного успеха". В своих блогах она демонстрировала идеальную жизнь, достичь которой предлагала подписчикам за большие взносы. Однако весной 2023 года ее триумф завершился: сначала к ней пришли с обысками, а затем было возбуждено уголовное дело по обвинениям в уклонении от уплаты налогов на 906 млн рублей и отмывании средств в размере 716 млн рублей.

Елена Блиновская (фото из открытых источников)

Блиновская пыталась скрыться из страны, однако ее задержали и отправили под домашний арест. С января 2024 года она находилась в СИЗО из-за нарушения правил домашнего ареста.

Сегодня в Москве Елене Блиновской объявили приговор по делу о мошенничестве – 5 лет колонии общего режима, штраф в размере 1 млн. рублей и запрет на коммерческую деятельность сроком на 4 года. Об этом сообщают российские СМИ. Обвинения в неуплате налогов с нее сняли по истечении срока давности.

Время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО, учитывается в общий срок заключения, поэтому в колонии она проведет менее четырех лет.

В рамках уголовного дела у Блиновской и ее мужа арестовали более 50 банковских счетов, миллионы рублей в разных валютах, а также более двух десятков объектов движимого и недвижимого имущества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России осудили известного певца и блоггера . Суд в Самаре приговорил певца Шарлотта к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Шарлотт в 2023 году опубликовал несколько роликов, где разрывал георгиевскую ленту, свой военный билет и сжигал паспорт. Кроме того, в своих роликах он издевался над религиозными символами. За это певец позже принес извинения, в РПЦ говорили о необходимости учесть его покаяние в суде.