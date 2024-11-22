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В России публично унизили известную певицу

Российскому телеведущему не понравилось, как выглядит певица Алсу.

22 ноября 2024, 23:20
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Автор:
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Лиля Воробьева

В России состоялось вручение музыкальной премии, где местные звезды вышли на красную дорожку под объективы фотокамер. Поскольку в стране уменьшено количество информприводов из-за наличия других проблем, внимание было приковано к образам знаменитостей, участвовавших в мероприятии.

В России публично унизили известную певицу

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Одним из тех, кто решил высказать свое мнение, стал ведущий фэшн-шоу Александр Рогов. Он обратил внимание на наряд певицы Алсу, которая предстала перед камерами в приталенном черном жилете на пуговицах, откровенной максиюбке того же цвета и белой манышке. Ее образ дополняли перчатки выше локтя и узкий галстук.

Рогов отметил, что певице не удалось создать стильный образ, сравнив ее наряды с одеждой официантки. "Это не переход на личности, но как будто она выглядела, как обслуживающий персонал. Будто должна была нести поднос с шампанским и раздавать его", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная певица рассказала, как праздновала развод с мужем-изменником. Популярная российская певица Алсу, воздерживающаяся от комментариев по поводу войны России против Украины, поделилась переживаниями о своем разводе с мужем Яном Абрамовым. Как сообщает российское пропагандистское издание Стархит, после развода артистка почувствовала, что полюбила себя еще больше.

Алсу поя исполнила романтическую песню, а затем отправилась в путешествие. "Шопинг уже не доставляет мне радости, но были бьюти-процедуры. Обожаю массаж", — добавила 41-летняя певица. Во время развода с Абрамовым, сопровождавшегося большим количеством скандалов, Алсу не приняла попытки мужа восстановить семью.



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Источник: https://lenta.ru/news/2024/11/22/rogov-otsenil-naryad-alsu-dlya-vyhoda-v-svet-slovami-budto-obsluzhivayuschiy-personal/
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