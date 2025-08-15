В России сообщили о смерти актрисы и певицы Анны Кузнецовой, ушедшей из жизни на 49-м году.

Анна Кузнецова (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских медиа, трагедия произошла 11 августа. Причина смерти и обстоятельства происшествия пока не разглашаются. Печальную новость подтвердил певец Александр Пахмутов, сотрудничавший с Кузнецовой.

Пахмутов отметил, что у актрисы были проблемы со здоровьем.

Анна Кузнецова приобрела известность благодаря роли Серафимы Плужниковой в военной драме Дмитрия Месхиева "Батальонъ". Также она снималась в лентах и сериалах "Шеф", "Ментовские войны", "Большая", "Восьмидесятые", "Невский", "Тест на беременность", "Первый отдел" и "В раю мест нет".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ умерла известная актриса из "Служебного романа" . Российская актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщил Telegram-канал Союза кинематографистов России.

Егорова была членом Союза кинематографистов РФ и снималась в ряде известных советских фильмов, среди которых "Служебный роман" и "Безумный день, или женитьба Фигаро". Актерская карьера Татьяны Егоровой началась в 1965 году с фильма "Луна май" режиссера Григория Липшица. В ее творческом наследии — более 30 киноработ, в том числе "Право на прыжок", "Журавель в небе", "Однажды, двадцать лет спустя" и "Армавир". Долгое время актриса работала в Театре сатиры.

Широкой публике Егорова также была известна благодаря своим скандальным мемуарам, в которых она рассказывала о романе с Андреем Мироновым — знаменитым актером, звездой фильма "Бриллиантовая рука". В книге "Андрей Миронов и я" она называла себя "тайной женой" актера, хотя официально брак между ними заключен не был. По ее словам, их отношения продолжались более 21 года с перерывами.

