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В России скончался 57-летний известный актер и звезда сериалов: что произошло

Олег Бойко целый месяц провел в реанимации, но так и не смог побороть болезнь

сегодня, 23:05
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Лиля Воробьева

В России на 58-м году жизни скончался актер Олег Бойко, известный своими многочисленными ролями в популярных сериалах. Как сообщает издание "Стархит", причиной смерти стала неудачная операция на сердце.

В России скончался 57-летний известный актер и звезда сериалов: что произошло

Олег Бойко (фото из открытых источников)

По словам сестры актера, Олег Бойко перенес шунтирование, но после операции состояние его здоровья резко ухудшилось. Актер провел около месяца в реанимации московской больницы №67, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Олег Бойко был активным актером российского кино и телевидения, приняв участие более чем в 50 проектах. Зрителям он запомнился своими ролями в сериалах "Склифосовский", "Красная зона", "Балабол", "Интерны", "Мент в законе" и многих других. Одна из его самых ярких эпизодических ролей — маньяк, преследовавший героиню Жанну Аркадиевну в культовом сериале "Моя прекрасная няня".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семье известной путинистки произошло горе. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что 22 декабря скончалась Фрейя Зильбер , бывшая невестка Марии Шукшиной, поклонницы путинского режима и украинофобки. Зильбер родила ребенка от сына актрисы Макара Касаткиной.

Тело 26-летней девушки было найдено в Санкт-Петербурге в квартире по улице Народной. Наряду с телом обнаружили шприцы и трубку для курительных смесей. Точная причина ее смерти пока не установлена, она будет известна после заключения экспертов. Об отношениях Фрейи Зильбер с сыном Шукшиной стало известно в 2017 году, когда она появилась на передаче Андрея Малахова, будучи на последнем сроке беременности и заявила, что отцом ее ребенка является Макар Касаткин.

Проблемы с наркотиками у Зильбера были известны еще с 2020 года, когда она проходила лечение в специализированной клинике. После этого Фрейя обратилась к семье Марии Шукшиной с просьбой забрать ее сына Марка на воспитание. Шукшины согласились, а сама Фрейя устроилась на работу, редко навещая мальчика.

 



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/akter-oleg-boiko-provel-mesyac-v-reanimacii-posle-neudachnoi-operacii-i-umer-6174081/
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