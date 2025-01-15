В России скончался 57-летний известный актер и звезда сериалов: что произошло

В России на 58-м году жизни скончался актер Олег Бойко, известный своими многочисленными ролями в популярных сериалах. Как сообщает издание "Стархит", причиной смерти стала неудачная операция на сердце.

Олег Бойко (фото из открытых источников)

По словам сестры актера, Олег Бойко перенес шунтирование, но после операции состояние его здоровья резко ухудшилось. Актер провел около месяца в реанимации московской больницы №67, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Олег Бойко был активным актером российского кино и телевидения, приняв участие более чем в 50 проектах. Зрителям он запомнился своими ролями в сериалах "Склифосовский", "Красная зона", "Балабол", "Интерны", "Мент в законе" и многих других. Одна из его самых ярких эпизодических ролей — маньяк, преследовавший героиню Жанну Аркадиевну в культовом сериале "Моя прекрасная няня".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семье известной путинистки произошло горе. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что 22 декабря скончалась Фрейя Зильбер , бывшая невестка Марии Шукшиной, поклонницы путинского режима и украинофобки. Зильбер родила ребенка от сына актрисы Макара Касаткиной.

Тело 26-летней девушки было найдено в Санкт-Петербурге в квартире по улице Народной. Наряду с телом обнаружили шприцы и трубку для курительных смесей. Точная причина ее смерти пока не установлена, она будет известна после заключения экспертов. Об отношениях Фрейи Зильбер с сыном Шукшиной стало известно в 2017 году, когда она появилась на передаче Андрея Малахова, будучи на последнем сроке беременности и заявила, что отцом ее ребенка является Макар Касаткин.

Проблемы с наркотиками у Зильбера были известны еще с 2020 года, когда она проходила лечение в специализированной клинике. После этого Фрейя обратилась к семье Марии Шукшиной с просьбой забрать ее сына Марка на воспитание. Шукшины согласились, а сама Фрейя устроилась на работу, редко навещая мальчика.



