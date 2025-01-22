В России снова набросились на Аллу Пугачеву с угрозами

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Лиля Воробьева
Российский критик и сторонник политики Владимира Путина Сергей Соседов выразил свое негативное отношение к Валерию Меладзе и Алле Пугачевой.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Стоит отметить, что Валерий Меладзе прекратил свои выступления в России и живет с семьей в Испании, тогда как Алла Пугачева выехала из страны и публично осудила политику Кремля.
По данным российских СМИ, Соседов считает, что россияне не простят Меладзе и Пугачевой их решение покинуть страну.
Соседов также заявил, что музыка Меладзе стала устаревшей, а его популярность осталась в прошлом. Он добавил, что все покинувшие страну российские артисты якобы мечтают вернуться к ней. Однако следует отметить, что Валерий Меладзе активно гастролирует по другим странам, собирая полные залы слушателей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева приняла важное решение по поводу родственников. Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая войну РФ против Украины и переехавшая из страны, прекратила финансировать уход за могилами своих родственников на Кузьминском кладбище. Там похоронены ее родители, бабушка и брат.
Жена племянника артистки Владислава Гузель в комментарии российским СМИ рассказала, что состояние могил заброшено. Она отметила, что семья пытается поддерживать порядок, но вопрос остается нерешенным.
Решение Пугачевой прекратить заботиться о могилах, вероятно, может быть связано с ее позицией против действий Кремля и переездом за границу, но официальных комментариев от артистки нет.
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