В России снова набросились на Аллу Пугачеву с угрозами

Российский критик и сторонник политики Владимира Путина Сергей Соседов выразил свое негативное отношение к Валерию Меладзе и Алле Пугачевой.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что Валерий Меладзе прекратил свои выступления в России и живет с семьей в Испании, тогда как Алла Пугачева выехала из страны и публично осудила политику Кремля.

По данным российских СМИ, Соседов считает, что россияне не простят Меладзе и Пугачевой их решение покинуть страну.

"Все те знаменитости, которые уехали из России, демонстрируя свои протестные настроения, никогда не отмоются от своего позора, на них присутствует клеймо предателей. Они должны становиться на колени перед российским зрителем и слушателем и извиняться", — заявил критик.

Соседов также заявил, что музыка Меладзе стала устаревшей, а его популярность осталась в прошлом. Он добавил, что все покинувшие страну российские артисты якобы мечтают вернуться к ней. Однако следует отметить, что Валерий Меладзе активно гастролирует по другим странам, собирая полные залы слушателей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева приняла важное решение по поводу родственников. Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая войну РФ против Украины и переехавшая из страны, прекратила финансировать уход за могилами своих родственников на Кузьминском кладбище. Там похоронены ее родители, бабушка и брат.

Жена племянника артистки Владислава Гузель в комментарии российским СМИ рассказала, что состояние могил заброшено. Она отметила, что семья пытается поддерживать порядок, но вопрос остается нерешенным.

Решение Пугачевой прекратить заботиться о могилах, вероятно, может быть связано с ее позицией против действий Кремля и переездом за границу, но официальных комментариев от артистки нет.

