В России умер звезда криминальных сериалов

19 февраля в России скончался актер Геннадий Косарев, известный своей ролью в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Геннадий Косарев (фото из открытых источников)

Как сообщает российское издание "Стархит", артисту было 64 года.

Причиной смерти стало тяжелое заболевание, однако его коллеги не разглашают деталей. Известно, что Косарев долго боролся с болезнью.

"После длительного недуга умер артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев. Окончив ГИТИС, он сразу присоединился к труппе Московского театра имени В. Маяковского, где работал 11 лет и исполнил более 10 ролей в таких спектаклях, как " ", – говорится в сообщении.

Всего актер снялся более чем в 40 кино- и телевизионных проектах. Среди самых известных – "Улицы разбитых фонарей", "Невский. Проверка на прочность", "Все началось в Харбине", "Дознаватель" и другие. Чаще всего ему доставались роли правоохранителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный российский актер, боровшийся с тяжелой болезнью . В возрасте 66 лет в России скончался известный актер, звезда сериала "Склифосовский" Валерий Зинов

По информации пропагандистского издания Стархит, в последние годы жизни актер боролся с онкологией. Несмотря на сложный диагноз и плохое самочувствие, Зинов не прекращал свою карьеру и продолжал сниматься в кино до последних дней. Одной из последних его работ стала роль судьи в картине "А у нас во дворе-3".

Актер сыграл в более чем сорока кинопроектах. Его можно было увидеть в таких сериалах, как "Склифосовский", "За час до рассвета", "Чикатило", "Последний мент", "Мужики и бабы", "След". Значительную часть своей жизни он посвятил театральной деятельности, много лет работая на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. М. Толстого. Также он был ведущим по областному радио.

