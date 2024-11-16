В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"

Ушла из жизни известная, даже легендарная, актриса, получившая популярность в советские времена – Светлана Светличная. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания "РИА-Новости".

Светлана Светличная. Фото из открытых источников

Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 85-м году жизни. О ее смерти сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.

"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала она.

Отметим, что актриса родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в Армении. В 1963 году окончила ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, затем в течение 30 лет служила в Театре-студии киноактера.

Дебютировала Светличная в кино в 1960 году в фильме "Колыбельная". А всесоюзную известность приобрела после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969).

Светличная снялась в десятках кинокартин, в том числе "Герой нашего времени" (1965), "Тридцать три" (1965), "Держись за облака" (1972), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Место встречи изменить нельзя (1979), Анна Павлова (1983), "День гнева" (1985), "Дома на камне" (1994) и другие.

Прощание с актрисой проведут 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году умерла еще одна звезда фильма "Бриллиантовая рука" российская артистка Виктория Островская. Она стала известной по эпизодической роли женщины с рыжими волосами в фильме "Бриллиантовая рука". Актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет.



