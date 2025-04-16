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В России умерла звезда "ментовских" сериалов

Герасимов прославился ролями в "ментовских" русских сериалах

16 апреля 2025, 23:53
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Лиля Воробьева

В государстве-агрессоре России, которое производит обстрелы по мирной Украине, умер актер Владимир Герасимов, известный благодаря ролям в многочисленных криминальных сериалах.

В России умерла звезда "ментовских" сериалов

Актер Владимир Герасимов (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, по актеру числится более 240 ролей в фильмах и сериалах.

О смерти 74-летнего Герасимова сообщили его коллеги, однако, причина смерти публично не озвучивалась.

"Сегодня на 75-м году жизни нас покинул Владимир Герасимов — советский и российский актер кино и озвучивания. Его голосом говорят многие киноперсонажи. Светлая память! К сожалению, следующим летом так и не увидимся, дядя Стэн", — говорится в сообщении сообщения "(RHS) Red Head.

Кроме того, Владимир Макарович снялся в большом количестве фильмов и телепроектов. В частности, он был известен при участии в таких сериалах, как "Дальнобойщики", "Мент в законе", "Перевозчик" и многих других.

Напомним, что "Комментарии" писали умер известный российский актер . Российский телеведущий и актер Алексей Веселкин, поддерживавший агрессию РФ против Украины, скончался 26 марта в своей квартире. Как сообщают российские пропагандистские СМИ, его коллеги из Российского академического молодежного театра выразили соболезнования.

Известно, что Веселкин долгое время боролся с онкологическим заболеванием – раком крови. Его тело обнаружила жена Татьяна Веселкина. У него остались сын Алексей и дочь Анастасия.

Алексей Веселкин снимался в кино и сериалах, в частности в "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "FM и ребята" и других. Также он был ведущим программ "Царь горы" и "До 16 и старше".



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/umer-akter-vladimir-gerasimov-snimavshiisya-v-serialakh-dalnoboishiki-ment-v-zakone-6309808/
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