В понедельник, 14 июля, в России скончались сразу два известных кинорежиссера — Александр Митта и Юрий Мороз.

Александр Митта и Юрий Мороз (фото из открытых источников)

Александр Митта, автор популярного в советское время фильма "Экипаж", скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщили российские СМИ.

Информацию о смерти режиссера подтвердил его сын Евгений.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скучаем", — написал он.

По данным СМИ, причиной смерти стала онкология – у Митты был рак почек. Режиссер в последнее время проходил паллиативное лечение.

1 июля его госпитализировали в сопор. Накануне он потерял сознание дома. Медикам удалось ненадолго стабилизировать его состояние, обнаружив обострение пневмонии.

Александр Митта известен по таким лентам, как "Друг мой, Колька", "Звонят, откройте дверь", "Горы, горы, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман" и другими.

Также 14 июля умер Юрий Мороз – режиссер, продюсер и сценарист. Ему было 68 лет. Причина смерти – также онкологическое заболевание.

Юрий Мороз длительное время болел раком поджелудочной железы. Диагноз был установлен в 2023 году. Недавно ему придали паллиативный статус.

Мороз окончил режиссерский факультет ВГИК, в 70-х работал в театре "Ленком". Он возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов. Среди его известных работ – продюсирование сериалов "Каменская", "Удержананки", а также экранизация "Братья Карамазовы" и другие проекты.

Также Юрий Мороз был крестным отцом сына Дмитрия Харатьяна, известного своим публичным заявлением в поддержку российской агрессии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный советский композитор . 3 июня 2025 года скончался советский и молдавский композитор Евгений (Эуджен) Дога. Ему было 89 лет. О смерти музыканта сообщила его семья.

Близкие не стали раскрывать подробности и обстоятельства смерти. В СМИ возможными причинами называют осложнения, вызванные онкологическим заболеванием, в частности, сердечную недостаточность. На смерть выдающегося композитора отреагировала также президент Республики Молдова Майя Санду.