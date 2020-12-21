В семье Евгения Петросяна намечается пополнение

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Владимир Лавский
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова забеременела вторым ребенком от юмориста, сообщили в передаче "Звезды сошлись" на НТВ. Оказалось, что журналисты, приехав в Тулу, на родину Брухуновой, к ее матери, обнаружили, что ее там нет – она уже в Москве. И помогает дочери из-за второй беременности.
Она добавила, что Петросян Брухуновой всегда нравился, даже когда та училась в школе.
После развода с Еленой Степаненко, с которой они прожили 33 года, новой женой артиста стала 32-летняя Татьяна Брухунова, которая на протяжении длительного времени работает помощницей комика. В этом году у пары родился сын, которого назвали Ваган.
Как ранее сообщали "Комментарии", умер звездный актер из фильма "Собачье сердце".
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