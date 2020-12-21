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Главная Новости Звезды персона В семье Евгения Петросяна намечается пополнение
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В семье Евгения Петросяна намечается пополнение

По данным СМИ, молодая семья ждет второго ребенка

сегодня, 14:55
Автор:

Владимир Лавский

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова забеременела вторым ребенком от юмориста, сообщили в передаче "Звезды сошлись" на НТВ. Оказалось, что журналисты, приехав в Тулу, на родину Брухуновой, к ее матери, обнаружили, что ее там нет – она уже в Москве. И помогает дочери из-за второй беременности.

В семье Евгения Петросяна намечается пополнение

"Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву", — рассказала одна из соседок.

Она добавила, что Петросян Брухуновой всегда нравился, даже когда та училась в школе.

После развода с Еленой Степаненко, с которой они прожили 33 года, новой женой артиста стала 32-летняя Татьяна Брухунова, которая на протяжении длительного времени работает помощницей комика. В этом году у пары родился сын, которого назвали Ваган. 

Как ранее сообщали "Комментарии", умер звездный актер из фильма "Собачье сердце". 


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Источник: https://www.mk.ru/social/2020/12/20/smi-molodaya-zhena-petrosyana-zaberemenela-ot-petrosyana-vtorym-rebenkom.html
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