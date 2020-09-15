В Сети обсуждают новый образ Елены Зеленской для заграничной поездки (фото)

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Елена Волкова
Сегодня, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли в Вену в рамках двухдневной рабочей поездки. Это первый визит Зеленских за границу с момента начала карантина. И в Сети вовсю обсуждают элегантный лук, который выбрала Елена Зеленская для поездки в Австрию.
Первая леди Украины предстала в нежном образе - в светлом костюме, состоящего из приталенного жакета и юбки миди. Талию Елена подчеркнула тонким ремешком, а стройность ног - черными туфлями на шпильке. Даже с защитной маской на лице первая леди страны выглядит очень элегантно.
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