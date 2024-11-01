В Сети показали, что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк, умершей от рака

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, однако поклонники и близкие до сих пор приходят на ее могилу, расположенную на кладбище в Москве.

Анастасия Заворотнюк умерла в мае (фото из открытых источников)

Следует отметить, что позиция актрисы по поводу войны в Украине неизвестна. Заворотнюк долго боролась с онкологическим заболеванием и не давала никаких публичных комментариев на тему российской агрессии.

По данным российских пропагандистских СМИ, могила звезды покрыта цветами, сохраняется порядок, и, судя по всему, там регулярно убирается.

По периметру могилы стоят большие белые вазы, заполненные розами разных цветов и оттенков, а кое-где виднеются пионы. В центре расположен деревянный крест с распятием, а под ним — портрет Заворотнюк в рамке. Рядом есть фотографии знаменитости, но меньшего размера. ", — отметили российские СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Заворотнюк перед смертью полностью лишила мужа наследства. Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.

Как информируют пропагандисты из российских СМИ, артистка знала, что шансов у нее не осталось, поэтому уладила все вопросы своего наследия вперед, чтобы родные не имели между собой конфликтов. Элитные автомобили киноактриса переписала на свою маму. Дом в поселке Крекшино, где Анастасия жила с мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми – Анной и Майклом. Поговаривают, что мужчине актриса вроде бы не оставляла ничего.

