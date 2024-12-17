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В Сети появилось видео с последними минутами жизни убившего себя экмужа певицы из Украины

Муж Седковой покончил с собой после ее дня рождения

17 декабря 2024, 23:30 comments1751
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Лиля Воробьева

Российские пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали последние кадры Яниса Тиммы, бывшего мужа Анны Седоковой, совершившего самоубийство. Согласно информации канала Mash, трагический инцидент произошел минувшей ночью в бизнес-отеле в центре Москвы.

В Сети появилось видео с последними минутами жизни убившего себя экмужа певицы из Украины

Анна Седакова и Янис Тимма (фото из открытых источников)

Около 23:30 Тимма подошел к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Он записывал голосовые сообщения для Седоковой, а затем его тело нашли местные жители. Возле него лежал телефон, в котором осталось послание с просьбой связаться с певицей. Предварительной причиной смерти называют асфиксию.

Янис и Анна были замужем около четырех лет, но в октябре этого года певица подала на развод. После этого баскетболист начал выкладывать в социальные сети тревожные видео — в частности, трансляции с камеры, направленной с балкона вниз, и записи с пачками таблеток.

Напомним, что советница Седокова со слезами отреагировала на смерть эксчеловика . После новости о самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, его бывшая жена, певица Анна Седокова, эмоционально отреагировала в социальных сетях. Она записала видео для Instagram, в котором со слезами обратилась к своим подписчикам и журналистам, призвав с уважением относиться к ситуации.

Анна призналась, что последние годы ее жизни с Тиммой были очень тяжелыми. Однако сейчас самое главное для нее – защитить их общего сына от негативной информации
Певица подчеркнула, что любые слухи или публикации о трагедии могут нанести вред ребенку. Она добавила, что сейчас ее единственная цель – уберечь сына от болезненных подробностей событий.




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