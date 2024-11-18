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В социальной сети покойной русской актрисы появились новые фотографии

В профиле Анастасии Заворотнюк иногда появляются посты и фотографии актрисы.

18 ноября 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся в ночь на 30 мая 2024 года, продолжает оставаться объектом внимания российских медиа, включая пропагандистские источники.

В социальной сети покойной русской актрисы появились новые фотографии

На странице Заворотнюка появился новый пост (фото из открытых источников)

Более того, ее Instagram-страница до сих пор активна, и на ней иногда появляются публикации, посвященные актрисе. Недавно на странице появился пост с фотографиями Заворотнюк, сделанными в 2005 году.

 "Это одна из самых любимых фотосъемок нашей Насти. Монако, 2005 год, обложка журнала ELLE. Фотографа Настя считала одним из лучших мастеров своего дела и всегда вспоминала эту их совместную работу. Кадр, где Настя в желтом платье, стал обложкой ее автобиографической книги "Начало", — говорится в публикации.

  Напомним, что "Комментарии" писали о том, что муж покойной Заворотнюк, которая умерла от рака, пошел на важный шаг ради другой женщины. В Москве на ледовом шоу "Вечера на хуторе 2.0" зрителей удивило появление известного фигуриста Петра Чернышева, мужа покойной актрисы Анастасии Заворотнюк. Чернышов сыграл роль князя Потемкина, а его партнершей стала Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Путина, которая появилась в образе Екатерины II.

Чернышов, который на показе появился в белом костюме и парике, заметно похудел, что привлекло внимание зрителей. СМИ сообщают, что фигурист решил принять участие в шоу по личной просьбе Навки.

 Также "Комментарии" писали о том, что в Сети показали, что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака.  Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, однако поклонники и близкие до сих пор приходят на ее могилу, расположенную на кладбище в Москве.



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