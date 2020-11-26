В социальной сети случайно «похоронили» певицу Мадонну

В популярной сети Twitter стало появляться все больше сообщений, в которых люди прощаются с 62-летней "королевой поп-музыки" Мадонной. Но артистка жива и здорова. Что же тогда произошло?

фото: Mario Anzuoni/Reuters

Как оказалось, неприятный конфуз произошел из-за путаницы в именах. Вчера стало известно, что мир покинул легендарный футболист Диего Марадона и фанаты по всему миру чтят его память, публикуя соответствующие посты в своих социальных сетях.

А вместе с ними расстроились и невнимательные пользователи, которые перепутали футболиста с популярной американской артисткой Мадонной и начали оплакивать ее. В Twitter начал быстро распространяться фейк про смерть "королевы поп-музыки" и многие поклонники писали в ее адрес теплые слова, ставили ее популярные хиты и смайлики в виде разбитых сердец.

К слову, певица жива и здорова и пока на данную новость не отреагировала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 60-летнем возрасте скончался аргентинский футболист и тренер сборной Диего Марадона. Его признали одним из лучших футболистов ХХ века.

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