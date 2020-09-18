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В США найден мертвым автор “Форрест Гампа”

"Форрест Гамп" получил 6 премий "Оскар"

сегодня, 08:37
Автор:

Елена Волкова

В США в своем родном городе Феерхоуп в штате Алабама скончался оскароносный писатель - автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Об этом сообщает CNN.

В США найден мертвым автор “Форрест Гампа”

Мэр города Карин Уилсон заявила, что не знает причины смерти Грума, однако скорбит вместе с другими жителями города, где он являлся легендой. 

Отметим, что легендарную картину "Форрест Гамп" снял режиссер Роберт Земекис по роману Уинстона Грума в 1986 году. Тогда он был номинирован, и, в итоге, победил в шести номинациях “Оскара”. После экранизации роман писателя разошелся многомиллионными тиражами и стал главной работой его жизни.

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных карликов в мировом кино. Стивен Ли известен по сериалу "Американская история ужасов", фильму "Чудаки" и не только. Помимо карьеры в кино, Ли был известным бойцом в реслинге. Популярный реслер выходил в октагон под псевдонимом "Кукла Карлик-псих", и все поединки с его участием вызывали небывалый ажиотаж. 


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