kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.10.2020

BTC/USD

10590.61

ETH/USD

339.08

LTC/USD

45.61

НБУ 07.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона В США умер один из лучших рок-гитаристов мира
commentss НОВОСТИ Все новости

В США умер один из лучших рок-гитаристов мира

Его называли «богом гитары»

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

На 66 году жизни не стало известного рок-гитариста Эдди Ван Халена, который долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Печальную новость сообщил сын музыканта Вольфганг на своей странице в Twitter.

В США умер один из лучших рок-гитаристов мира

Эдди Ван Хален

Известно, что в последнее время, состояние знаменитости ухудшилось, он умер от рака горла в одной из больниц Лос-Анджелеса, в окружении своих родных. 

29-летний сын музыканта Вольфганг, который выступал с ним на одной сцене в составе группы Van Halen, написал, что его отец был лучшим и каждое проведенное мгновение с ним было для него подарком. Молодой человек признался, что для него это большая потеря и он вряд ли сможет когда-то полностью оправиться.

Известно, что рок-гитаристу диагностировали страшную болезнь более 10 лет назад, он пережил операцию, в результате которой ему удалили треть языка. 

К слову, Эдди Ван Халена называли "богом гитары", он входит в список самых величайших гитаристов мира. В 1972 году вместе с родным братом основал группу Van Halen, которая выступает на сцене до сих пор. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США после укуса комара скончалась звезда сериала "Твин Пикс".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости