В США умер один из лучших рок-гитаристов мира

На 66 году жизни не стало известного рок-гитариста Эдди Ван Халена, который долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Печальную новость сообщил сын музыканта Вольфганг на своей странице в Twitter.

Эдди Ван Хален

Известно, что в последнее время, состояние знаменитости ухудшилось, он умер от рака горла в одной из больниц Лос-Анджелеса, в окружении своих родных.

29-летний сын музыканта Вольфганг, который выступал с ним на одной сцене в составе группы Van Halen, написал, что его отец был лучшим и каждое проведенное мгновение с ним было для него подарком. Молодой человек признался, что для него это большая потеря и он вряд ли сможет когда-то полностью оправиться.

Известно, что рок-гитаристу диагностировали страшную болезнь более 10 лет назад, он пережил операцию, в результате которой ему удалили треть языка.

К слову, Эдди Ван Халена называли "богом гитары", он входит в список самых величайших гитаристов мира. В 1972 году вместе с родным братом основал группу Van Halen, которая выступает на сцене до сих пор.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США после укуса комара скончалась звезда сериала "Твин Пикс".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!