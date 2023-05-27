В столице на актрису «Сватов» Анну Кошмал напали неизвестные: девушку пытались достать из автомобиля

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram звезды.



Анна Кошмал. Фото из открытых источников

В стрессе, актриса "Сватов", сыгравшая роль Жени (в 5 и 6 сезоне) рассказала, что к ней, накануне, привязались неизвестные мужчины. Они требовали, чтобы девушка покинула транспортное средство и хотела силой ее вытащить оттуда. Звезду спасли прохожие, ставшие свидетелями происшествия, в тот момент Анна убежала.

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"Вчера поздно вечером по дороге домой на мою машину напали двое агрессивных мужчин. Кричавшие пытались выбить стекло и достать меня из машины", — написала актриса.

Один из нападавших перекрыл дорогую девушку своим внедорожником, чтобы она таким образом не смогла проехать.

"Сказать, что я испугалась – это ничего не сказать. Я все же проехала, потому что появились свидетели, но долго не могла прийти в себя", – заявила она.

Эта ситуация изрядно потрясла звезду, и после пережитого, Анна, как признается, до сих пор испытывает стресс. Справиться с тревогой ей помогает йога, как добавила Кошмал.

"Все свои внутренние проблемы и отрицательные эмоции я приношу на коврик и там их оставляю", – поделилась звезда.

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