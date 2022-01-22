В возрасте 68 лет скончался известный комик – трехкратный обладатель премии "Эмми"

Луи Андерсон, троекратный обладатель премии "Эмми", комик и ведущий игровых шоу, скончался в пятницу утром после борьбы с раком, сообщил Deadline его публицист. Ему было 68.

Актер Луи Андерсон - Reuters

Звезда комедийного сериала "Корзины" умер в Лас-Вегасе, куда в начале этой недели был госпитализирован для лечения диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы, сообщил развлекательному изданию публицист Гленн Шварц.

Андерсон был номинирован на три премии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале, выиграв одну в 2016 году за роль Кристин Баскетс в сериале FX.

Он также получил две премии "Эмми" за выдающегося исполнителя в анимационной программе "Жизнь из Луи", программе, которая транслировалась на Fox в 1997 и 1998 годах.

Уроженец Сент-Пола, штат Миннесота, он был советником проблемных детей до того, как стал заниматься комедией, когда в 1981 году выиграл первое место на конкурсе комедий Среднего Запада, согласно Deadline.

Андерсон снялся в популярном фильме Эдди Мерфи в 1988 году "Приезд в Америку". Он также был ведущим "Семейной розни" с 1999 по 2002 год и снялся в нескольких ситкомах за последние два десятилетия.

Андерсон написал несколько книг, в частности "До свидания, Джамбо... Привет, жестокий мир", книгу самопомощи для людей, борющихся с проблемами самооценки.

Как сообщали ранее "Комментарии", Мэтт Лоуф, яркая американская рок-звезда, получившая мировую известность своим дебютным альбомом "Bat Out of Hell", умер в возрасте 74 лет. Певец и актер, также известный как Майкл Ли Адей, сделал карьеру, длившуюся шесть десятилетий, и продал более 100 миллионов альбомов по всему миру.

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