В возрасте 74 лет скончалась всемирно известная звезда американского рока

Мэтт Лоуф, яркая американская рок-звезда, получившая мировую известность своим дебютным альбомом "Bat Out of Hell", умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Reuters.

Американский рок-н-ролл певец Мэт Лоуф - Reuters

Певец и актер, также известный как Майкл Ли Адей, сделал карьеру, длившуюся шесть десятилетий, и продал более 100 миллионов альбомов по всему миру.

Его хиты включали почти 10-минутный титульный трек из Bat of Hell, Paradise by the Dashboard Light из того же альбома и I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).

Родился в Далласе, штат Техас, в 1947 году, Мит Лоуф нашел успех на сцене в 1970-х годах, выступая в бродвейских мюзиклах "Волосы" и "Шоу ужасов Рокки".

Он переключился на рок-музыку в начале 1970-х и сотрудничал с Джимом Стейнманом над дебютным альбомом, который продемонстрировал его мощный голос и создал его длинноволосую, одетую в кожу рок-персону, которая ездит на мотоцикле.

Позже он снялся в таких фильмах, как "Шоу ужасов Рокки", "Мир Уэйна" и "Бойцовский клуб".

Об этом сообщил британский писатель Стивен Фрай, снявшийся в скетче с рок-звездой в Saturday Live.

"У него было качество быть одновременно страшным и приятным", — сказал Стивен Фрай.

