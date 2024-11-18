В возрасте 95 лет скончался автор легендарного хита Эдит Пиаф



















Шарль Дюмон, автор культовой песни "Non, je ne regrette rien" , ставшая визитной карточкой Эдит Пиаф, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Композитор скончался в своем доме после продолжительной болезни. Печальную новость сообщила его супруга в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщает Le Monde .

Умер Шарль Дюмон

Именно Дюмон убедил Эдит Пиаф спеть эту песню, которая впоследствии стала одним из самых мощных гимнов несокрушимости и силы духа. Однако путь к этому моменту был нелегким.

В 1960 году Шарль, который в то время только начинал свой путь в большой музыке, добился встречи с Пиафом, надеясь, что она оценит одну из его композиций. Певица, известная своей прихотливостью, сначала отказывалась даже слушать. Но Дюмон настаивал. Уставшая и раздраженная, она согласилась услышать только одну песню. Шарль выбрал "No, je ne regrette rien" .





Тишина, наступившая после исполнения, казалась вечностью. А потом Пиаф произнесла: "Фантастика! Это именно то, что я искала". С этого времени песня стала не только частью ее репертуара, но и символом ее жизни. Композиция покорила сцены мира, а после смерти Пиафа в 1963 году ее перепевали десятки артистов.

Песня стала отправной точкой для успеха Шарля Дюмона. Для Эдит Пиаф он написал более 30 композиций, в том числе такие известные, как "Les Amants" и "Mon Dieu" . Но его талант не ограничивался сотрудничеством с французскими артистами — среди звезд, исполнявших его музыку, была и Барбра Стрейзанд.

Шарль не только писал, но сам выходил на сцену. Его последний большой концерт состоялся в 2019 году в легендарном парижском мюзик-холле "Батаклан".