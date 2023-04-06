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Вайкуле рассказала, куда исчез Леонтьев и почему он молчит о войне в Украине

По словам Вайкуле, он живет в Америке

6 апреля 2023, 23:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле сообщила новости о певце из РФ Валерии Леонтьеве, о российской звезде нет известий с начала полномасштабного военного вторжения.

Вайкуле рассказала, куда исчез Леонтьев и почему он молчит о войне в Украине

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Ксении, Собчак, Вайкуле сообщила, что Леонтьев уехал из страны-агрессорки. Он уехал в Соединенные Штаты и занимается собой.


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Латвийская звезда еще рассказала, что не следует ожидать, что этот исполнитель выскажет свое мнение о войне в Украине.

"Хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает никому интервью. Никогда в жизни. У него ничего не изменилось, он не изменил себе. Он также продолжает ничего не говорить ни о себе, ни о ком", — объясняет странные поступки своего коллеги Вайкуле.

При этом певица из Латвии еще в начале военного вторжения осудила эту войну и преступных представителей Кремля. Она выступает за Украину и поддерживает своих коллег, покинувших Россию – Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича и других.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинский певец, предал свою родину и взял гражданство России . Телеведущий Слава Демин, используя информацию из своего источника, рассказал, что солист группы "Иванушки-International" из РФ Кирилл Туриченко теперь имеет гражданство России. Об этом Демин сообщил во время программы "Слава ПРО". Известно, что Туриченко родом из Одессы и раньше встречался с исполнительницей Тиной Кароль. Но при этом, певица болеет за свою страну и собирает средства во время благотворительных концертов для украинской армии, Туриченко стал на сторону зла.


 



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