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Главная Новости Звезды персона Вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы
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Вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы

По словам адвоката пострадавшей стороны, это письмо показалось родственникам погибшего искренним и человечным

сегодня, 16:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Жена Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП по вине Михаила Ефремова, показала письмо, которое написал ей актер уже в заключении. 

Вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы

В письме, написанном от руки, актер выражает вдове погибшего искренние соболезнования и просит прощения. По словам Ефремова, на совершения ДТП, он находился в беспамятстве и не знает, как это произошло. 

Актер убеждает Захарову, что каждый день молится за упокой души погибшего мужчины и за то, что доставил много горя людям. А также уверяет, что даже если вдова простит его, за этот смертный грех Ефремову все равно предстоит ответить перед Богом.

Также заключенный объясняет ситуацию, возникшую с его адвокатом. Он признает неправильность и абсурдность поведения правозащитника, и убеждает женщину, что адвокат даже не слушал Ефремова, и действовал так, как считал нужным.

"Прошу Вас, дайте мне возможность стать нормальным отцом для моих детей. Без Вашего прощения у меня этого не получится", — такими словами заканчивает свое обращение к вдове Захарова Ефремов. 

А также просит обращаться к нему при необходимости, и он сделает все, что от него зависит. 

Вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы - фото 2
Вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы - фото 3
Ранее "Комментарии" писали о том, что никто не знает, где сейчас находится Ефремов. 
Также, нам стало известно, что против трех лжесвидетелей возбудили уголовные дела. По данным следствия, двое из очевидцев утверждали, что за рулем автомобиля актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом" с машиной. Один из свидетелей заявлял, что до дорожно-транспортного происшествия видел на заднем сидении некого мужчину, однако водителя ему не удалось разглядеть. 


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Источник: https://t.me/bazabazon/5298
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