Вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы

Жена Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП по вине Михаила Ефремова, показала письмо, которое написал ей актер уже в заключении.

В письме, написанном от руки, актер выражает вдове погибшего искренние соболезнования и просит прощения. По словам Ефремова, на совершения ДТП, он находился в беспамятстве и не знает, как это произошло.

Актер убеждает Захарову, что каждый день молится за упокой души погибшего мужчины и за то, что доставил много горя людям. А также уверяет, что даже если вдова простит его, за этот смертный грех Ефремову все равно предстоит ответить перед Богом.

Также заключенный объясняет ситуацию, возникшую с его адвокатом. Он признает неправильность и абсурдность поведения правозащитника, и убеждает женщину, что адвокат даже не слушал Ефремова, и действовал так, как считал нужным.

"Прошу Вас, дайте мне возможность стать нормальным отцом для моих детей. Без Вашего прощения у меня этого не получится", — такими словами заканчивает свое обращение к вдове Захарова Ефремов.

А также просит обращаться к нему при необходимости, и он сделает все, что от него зависит.

Ранее "Комментарии" писали о том, что никто не знает, где сейчас находится Ефремов.

Также, нам стало известно , что против трех лжесвидетелей возбудили уголовные дела. По данным следствия, двое из очевидцев утверждали, что за рулем автомобиля актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом" с машиной. Один из свидетелей заявлял, что до дорожно-транспортного происшествия видел на заднем сидении некого мужчину, однако водителя ему не удалось разглядеть.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!