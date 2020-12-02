Вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы

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Дмитрий Симоненко
Жена Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП по вине Михаила Ефремова, показала письмо, которое написал ей актер уже в заключении.
В письме, написанном от руки, актер выражает вдове погибшего искренние соболезнования и просит прощения. По словам Ефремова, на совершения ДТП, он находился в беспамятстве и не знает, как это произошло.
Актер убеждает Захарову, что каждый день молится за упокой души погибшего мужчины и за то, что доставил много горя людям. А также уверяет, что даже если вдова простит его, за этот смертный грех Ефремову все равно предстоит ответить перед Богом.
Также заключенный объясняет ситуацию, возникшую с его адвокатом. Он признает неправильность и абсурдность поведения правозащитника, и убеждает женщину, что адвокат даже не слушал Ефремова, и действовал так, как считал нужным.
А также просит обращаться к нему при необходимости, и он сделает все, что от него зависит.
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