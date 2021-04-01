Ведущего росТВ Познера забросали яйцами в Грузии: ему пришлось улететь – видео

Намерения праздновать день рождения в Грузии для российского телеведущего Владимира Познера не увенчались успехом. Вечером 31 марта в Тбилиси вспыхнула акция протеста из-за его приезда в грузинскую столицу. Данную информацию обнародовал местный канал Рустави-2, пишет "Лига".

Владимир Познер - фото из открытых источников

Сообщается, что российский журналист Познер прилетел в Грузию, чтобы отметить свой 87-й день рождения, однако это событие вызвало недовольство среди местных жителей — отель, в котором проживал телеведущий, забросали яйцами, написав на асфальте "Вон из Грузии". Видео разместил новостной ресурс "Эхо Кавказа".

Участники протестной акции, как гражданские активисты, так и представители оппозиции, возмутились тем, что на территорию страны пустили человека, который "оправдывает российскую оккупацию". Однако в МВД Грузии заявили, что Владимир Познер имел законные основания посещать страну, поскольку является гражданином США.

Сегодня утром стало известно, что российскому телеведущему пришлось покинуть страну. Он улетел из Тбилиси чартерным рейсом.

Источник также сообщает, что Владимир Познер и его гости нарушили комендантский час, который действует в городе из-за распространения коронавируса. Вследствие этого на гостиницу наложили штраф в 10 000 лари (3000 долларов), а на присутствовавших – якобы в 2000 лари.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!