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Верка Сердючка: как менялся образ звезды

Сердючка на сцене уже 23 года

сегодня, 10:04
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сейчас трудно найти украинца, который бы не знал эксцентричную певицу со звездой на голове. Речь, конечно, идёт о признанном артисте Украины, Андрее Данилко, который вот уже около 30-ти лет радует народ в образе Верки Сердючки. 

Верка Сердючка: как менялся образ звезды

Первое появление персонажа на сцене состоялось еще в 1993 году. Мужчина в берете, с ярким макияжем и искусственным бюстом сразу понравился публике своей простотой и проницательностью. На экране же Сердючка дебютировала на харьковском областном канале "Приват ТВ".


Своё признание артист получил в 1997 году на юмористическом шоу "СВ-шоу", а через год уже записал первый музыкальный альбом "Я рождена для любви".

Настоящую популярность Верке принёс второй альбом под названием "Пирожок", выпущенный в 2001 году. Туда вошла всем нам известная песня "Всё будет хорошо" и многие другие. Сердючка стала больше походить на женщину, стала еще ярче и эпатажнее, это особенно видно в клипах. С тех пор Андрей выпускал альбом почти ежегодно, в каждом из которых радовал хитами, а иногда даже дуэтами с другими артистами.


В 2007 году Верка Сердючка выступает на Евровидении в Хельсинках с песней "Lasha Tumbai" в ярком костюме со звездой на голове, которая позже станет главным символом артиста. Скандал в России, вызванный выступлением Данилко, из-за созвучности названия с фразой "Russia goodbye" не помешал песне занять второе место.


Далее Сердючку можно было заметить в бесчисленных мюзиклах и новогодних огоньках, а также в фильме "Шпион" вместе с Джейсоном Стэтхэмом. 


С 2016 года Андрей Данилко является членом жюри на конкурс "Евровидение", помимо этого его можно увидеть среди членов жюри в шоу "Х-фактор".

Верка Сердючка: как менялся образ звезды - фото 2
Верка Сердючка: как менялся образ звезды - фото 3
Верка Сердючка: как менялся образ звезды - фото 4
Верка Сердючка: как менялся образ звезды - фото 5
Верка Сердючка: как менялся образ звезды - фото 6

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